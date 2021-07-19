Суперкомпактное зарядное устройство Xiaomi для ноутбуков продают по минимальной цене

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:47
Суперкомпактное зарядное устройство Xiaomi для ноутбуков продают по минимальной ценеМощность 65 Вт
В официальном магазине Xiaomi на AliExpress со скидкой продают зарядное устройство для ноутбуков и других гаджетов.
Это 65-Вт модель GaN Tech AD65GTW. В обычное время зарядное устройство стоит 1790 рублей. На Яндекс.Маркете сейчас и вовсе можно найти этот девайс по более высокой цене. А вот на AliExpress зарядку можно купить за 1450 рублей. Нужно лишь применить в корзине промокод «GOWOW300».
Адаптер AD65GTW компактный и удобный. Он на 48% меньше стандартного адаптера питания для ноутбуков Mi Notebook. Ниже можно посмотреть список совместимых с ним ноутбуков:
Устройство обеспечивает быструю зарядку. В комплект поставки входит кабель USB-C — USB-C (5 A, 1 м).