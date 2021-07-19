Суперкомпактное зарядное устройство Xiaomi для ноутбуков продают по минимальной цене

Это 65-Вт модель GaN Tech AD65GTW. В обычное время зарядное устройство стоит 1790 рублей. На Яндекс.Маркете сейчас и вовсе можно найти этот девайс по более высокой цене. А вот на AliExpress зарядку можно купить за 1450 рублей. Нужно лишь применить в корзине промокод «GOWOW300».