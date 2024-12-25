Supernote представила модульный планшет на электронных чернилах

Толщина Manta составляет 3,6 мм, а вес — 375 г. Устройство работает под управлением ОС Chauvet OS на базе Android 11, оптимизированной для письма и поддерживающей такие форматы, как PDF, Word и ePub. Также доступно преобразование рукописного текста в печатный.