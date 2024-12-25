Supernote представила модульный планшет на электронных чернилах

Опубликовано 25 декабря 2024, 10:231 мин.
Supernote представила модульный планшет на электронных чернилахЛегкий ремонт и модернизация
Новый планшет Manta Supernote отличается модульной конструкцией, которая ставит во главу угла экологичность. Пользователи могут самостоятельно заменить материнскую плату, аккумулятор или расширить объем памяти без труда. Устройство оснащено 10,7-дюймовым E Ink-дисплеем Carta 1300 с 16 уровнями серого.
© Supernote
Толщина Manta составляет 3,6 мм, а вес — 375 г. Устройство работает под управлением ОС Chauvet OS на базе Android 11, оптимизированной для письма и поддерживающей такие форматы, как PDF, Word и ePub. Также доступно преобразование рукописного текста в печатный.
Внутри планшет оснащен процессором Rockchip, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью microSD. Возможности подключения включают Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Поддерживается облачная синхронизация с Google Drive и Dropbox.
459 долларов стоит Manta, стилус продается отдельно и стоит 59 долларов.