Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 11 сентября 2024, 13:42
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Сверхлёгкий ноутбук HONOR MagicBook Art 14 на Core Ultra 7 приедет в РФ уже в октябре

Будете брать?
HONOR собирается выпустить свой ультралегкий ноутбук MagicBook Art 14 в России уже в октябре, сообщает собственный корреспондент Ferra.ru. Это устройство весит всего 1 кг и имеет толщину всего 1 см, сочетая прочный корпус из магниевого сплава и титановую клавиатуру.
Сверхлёгкий ноутбук HONOR MagicBook Art 14 на Core Ultra 7 приедет в РФ уже в октябре

© HONOR

MagicBook Art 14 оснащен съемной магнитной ИИ-камерой. Когда камера не используется, ее можно хранить в специальном отсеке на боковой панели ноутбука.

Внутри ноутбука находится процессор Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и максимальной частотой 4,8 ГГц. Он оснащен 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением экрана к корпусу 97%. В дисплее реализованы передовые технологии защиты глаз, включая частоту ШИМ 4320 Гц и динамическую регулировку яркости.

HONOR MagicBook Art 14 будет доступен в двух цветах: нефритово-зеленом и туманно-белом.

В Китае модель с самыми высокими характеристиками стоит 9 499 китайских юаней (примерно 122 000 рублей).

Источник:Собственный корреспондент Ferra.ru
Автор:Максим Многословный
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