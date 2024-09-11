Сверхлёгкий ноутбук HONOR MagicBook Art 14 на Core Ultra 7 приедет в РФ уже в октябре

Опубликовано 11 сентября 2024, 13:421 мин.
Сверхлёгкий ноутбук HONOR MagicBook Art 14 на Core Ultra 7 приедет в РФ уже в октябреБудете брать?
HONOR собирается выпустить свой ультралегкий ноутбук MagicBook Art 14 в России уже в октябре, сообщает собственный корреспондент Ferra.ru. Это устройство весит всего 1 кг и имеет толщину всего 1 см, сочетая прочный корпус из магниевого сплава и титановую клавиатуру.
© HONOR
MagicBook Art 14 оснащен съемной магнитной ИИ-камерой. Когда камера не используется, ее можно хранить в специальном отсеке на боковой панели ноутбука.
Внутри ноутбука находится процессор Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и максимальной частотой 4,8 ГГц. Он оснащен 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением экрана к корпусу 97%. В дисплее реализованы передовые технологии защиты глаз, включая частоту ШИМ 4320 Гц и динамическую регулировку яркости.
HONOR MagicBook Art 14 будет доступен в двух цветах: нефритово-зеленом и туманно-белом.
В Китае модель с самыми высокими характеристиками стоит 9 499 китайских юаней (примерно 122 000 рублей).
Источник:Собственный корреспондент Ferra.ru
Автор:Максим Многословный