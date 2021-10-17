«Связной» распродаёт новейший планшет Apple iPad Pro по минимальной цене

Ноутбуки и планшеты
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«Связной» распродаёт новейший планшет Apple iPad Pro по минимальной ценеОсталось очень мало товара, поспешите
В официальном магазине «Связного» на Tmall идёт распродажа планшета Apple iPad Pro 11 на фирменном процессоре M1 со 128 ГБ памяти. Дешевле, чем там, устройство нигде не найти.
Вместе с купоном и промокодом планшет обойдётся в 61 990 рублей. На Яндекс.Маркете цены на него в неофициальных магазинах начинаются с 66 500 рублей.
Чтобы цена вышла такой как надо, на странице товара нужно нажать на кнопку «Получить купоны», а затем добавить планшета в корзину. Там нужно применить промокод «APPLEIT».
На момент публикации новости в наличии у «Связного» осталось 29 штук Apple iPad Pro. Если хотите оформить заказ, нужно поспешить. Скидка, очевидно, долго «не проживёт».
Это 11-дюймовая модель, поддерживающая Wi-Fi. Оснащена основной камерой с датчиками на 12 и 10 Мп и фронтальной на 12 Мп.