Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:42
1 мин.

«Связной» распродаёт новейший планшет Apple iPad Pro по минимальной цене

Осталось очень мало товара, поспешите
В официальном магазине «Связного» на Tmall идёт распродажа планшета Apple iPad Pro 11 на фирменном процессоре M1 со 128 ГБ памяти. Дешевле, чем там, устройство нигде не найти.
«Связной» распродаёт новейший планшет Apple iPad Pro по минимальной цене

Вместе с купоном и промокодом планшет обойдётся в 61 990 рублей. На Яндекс.Маркете цены на него в неофициальных магазинах начинаются с 66 500 рублей.

Чтобы цена вышла такой как надо, на странице товара нужно нажать на кнопку «Получить купоны», а затем добавить планшета в корзину. Там нужно применить промокод «APPLEIT».

«Связной» распродаёт новейший планшет Apple iPad Pro по минимальной цене

На момент публикации новости в наличии у «Связного» осталось 29 штук Apple iPad Pro. Если хотите оформить заказ, нужно поспешить. Скидка, очевидно, долго «не проживёт».

«Связной» распродаёт новейший планшет Apple iPad Pro по минимальной цене

Это 11-дюймовая модель, поддерживающая Wi-Fi. Оснащена основной камерой с датчиками на 12 и 10 Мп и фронтальной на 12 Мп.