«Связной» распродаёт новейший планшет Apple iPad Pro по минимальной цене

Вместе с купоном и промокодом планшет обойдётся в 61 990 рублей. На Яндекс.Маркете цены на него в неофициальных магазинах начинаются с 66 500 рублей.

Чтобы цена вышла такой как надо, на странице товара нужно нажать на кнопку «Получить купоны», а затем добавить планшета в корзину. Там нужно применить промокод «APPLEIT».