Так ли хорош бюджетный планшет OnePlus Go

Существует несколько версий OnePlus Pad Go: с 8 ГБ оперативной памяти и со 128 или 256 ГБ постоянной. Кроме того, планшет поддерживает одну SD-карту и одну SIM-карту.

Из дополнительных функций программного обеспечения устройство обладает возможностью разделения экрана, перекрёстного использования (работает только со смартфонами OnePlus), двухпанельным центром уведомлений и пр.

С точки зрения производительности планшет показал себя «не очень». Он без проблем будет справляться с повседневными задачами вроде просмотра фильмов, проверки электронных писем и т.п., но не с играми, монтажом видео.

Обе камеры (задняя и фронтальная) могут записывать видео в 1080p. Использовать вы их можете для видеозвонков без проблем.

Заряжается от блока питания мощностью 33 Вт планшет довольно быстро. Аккумулятор имеет ёмкость 8000 мА*ч, и OnePlus Pad Go поддерживает зарядку с максимальной мощностью 67 Вт.

Вывод

Среди плюсов OnePlus Pad Go выделяются: элегантный дизайн, хорошая сборка, отличный дисплей, хорошие яркость, программное обеспечение, время автономной работ. Из недостатков эксперт назвал производительность (чуть выше средней). Если вам нужен действительно мощный планшет, то лучше взять другую модель. OnePlus Pad Go подойдёт скорее как доступный планшет для развлечений (вроде просмотра видео).

Напомним также, что OnePlus Go был представлен 6 октября и его стоимость сейчас составляет $240. Оснащён планшет процессором Helio G99 и 11.35" IPS-дисплеем (см. подробнее).