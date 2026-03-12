Так выглядит планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком сзади

Опубликовано 12 марта 2026, 18:111 мин.
Так выглядит планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком сзадиНеобычный дизайн, спору нет
В Сети всплыли изображения планшета Lenovo Tab Plus Gen 2. Первое, что бросается в глаза, — огромный динамик JBL, расположенный по центру задней панели.
© Evan Blass
Судя по снимкам, опубликованным инсайдером Эваном Блассом, динамик занимает добрую треть корпуса. Вокруг него расположено металлическое кольцо-подставка.
На снимках также видно, что планшет будет продаваться с несколькими аксессуарами: стилусом, прозрачным чехлом и сумкой.
Пока неизвестно, когда именно Lenovo планирует официальную презентацию. Но учитывая количество качественных изображений, ждать осталось недолго — считают СМИ.