Опубликовано 12 марта 2026, 18:11
1 мин.

Так выглядит планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком сзади

Необычный дизайн, спору нет
В Сети всплыли изображения планшета Lenovo Tab Plus Gen 2. Первое, что бросается в глаза, — огромный динамик JBL, расположенный по центру задней панели.
Так выглядит планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком сзади

© Evan Blass

Судя по снимкам, опубликованным инсайдером Эваном Блассом, динамик занимает добрую треть корпуса. Вокруг него расположено металлическое кольцо-подставка.

© Evan Blass

На снимках также видно, что планшет будет продаваться с несколькими аксессуарами: стилусом, прозрачным чехлом и сумкой.

Пока неизвестно, когда именно Lenovo планирует официальную презентацию. Но учитывая количество качественных изображений, ждать осталось недолго — считают СМИ.