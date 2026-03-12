Так выглядит планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком сзади

На снимках также видно, что планшет будет продаваться с несколькими аксессуарами: стилусом, прозрачным чехлом и сумкой.

Пока неизвестно, когда именно Lenovo планирует официальную презентацию. Но учитывая количество качественных изображений, ждать осталось недолго — считают СМИ.