TCL научилась делать экраны смартфонов ярче и «экономнее» без увеличения разрешения

Однако главная ставка компании — на технологию печатных OLED-экранов (IJP OLED). Вместо того чтобы напылять материалы в вакууме через специальные маски, TCL предлагает печатать экраны струйным принтером. Это «проще, дешевле и дает меньше отходов».

Чтобы доказать, что технология работает, TCL привезла на выставку прототипы. Среди них — складной 28-дюймовый монитор для ноутбука толщиной меньше 4,5 миллиметра и 14-дюймовый экран для ноутбука весом всего 77 граммов.