Опубликовано 04 марта 2026, 20:33
TCL научилась делать экраны смартфонов ярче и «экономнее» без увеличения разрешения

На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания TCL CSOT, занимающаяся производством экранов, представила новые технологии для телефонов и ноутбуков.
Одна из новинок называется Super Pixel. Она про «более умное расположение точек на экране». Благодаря новой схеме размещения цветных субпикселей инженерам удалось снизить энергопотребление экрана до 25% без потери качества изображения. Кроме того, такая технология позволяет «нарастить» частоту обновления на 40%.

Однако главная ставка компании — на технологию печатных OLED-экранов (IJP OLED). Вместо того чтобы напылять материалы в вакууме через специальные маски, TCL предлагает печатать экраны струйным принтером. Это «проще, дешевле и дает меньше отходов».

Чтобы доказать, что технология работает, TCL привезла на выставку прототипы. Среди них — складной 28-дюймовый монитор для ноутбука толщиной меньше 4,5 миллиметра и 14-дюймовый экран для ноутбука весом всего 77 граммов.

