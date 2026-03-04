TCL научилась делать экраны смартфонов ярче и «экономнее» без увеличения разрешения

TCL научилась делать экраны смартфонов ярче и «экономнее» без увеличения разрешенияНовые разработки
Одна из новинок называется Super Pixel. Она про «более умное расположение точек на экране». Благодаря новой схеме размещения цветных субпикселей инженерам удалось снизить энергопотребление экрана до 25% без потери качества изображения. Кроме того, такая технология позволяет «нарастить» частоту обновления на 40%.
Однако главная ставка компании — на технологию печатных OLED-экранов (IJP OLED). Вместо того чтобы напылять материалы в вакууме через специальные маски, TCL предлагает печатать экраны струйным принтером. Это «проще, дешевле и дает меньше отходов».
Чтобы доказать, что технология работает, TCL привезла на выставку прототипы. Среди них — складной 28-дюймовый монитор для ноутбука толщиной меньше 4,5 миллиметра и 14-дюймовый экран для ноутбука весом всего 77 граммов.