Опубликовано 27 сентября 2025, 16:30
1 мин.

TCL показала компактный планшет за $199 с экраном «как бумага»

Tab 8 NXTPAPER 5G
TCL представила новый планшет Tab 8 NXTPAPER 5G. Новинка стоит всего $ 199 и выделяется особым дисплеем, разработанным для чтения и защиты глаз.
© TCL

Устройство оснащено 8,7-дюймовым экраном (800×1340 пикселей) с фирменной технологией NXTPAPER 4.0. Экран имеет текстуру, напоминающую бумагу: он ещё снижает блики, отражения и нагрузку на глаза за счёт уменьшения синего света. Дополнительные слои делают поверхность матовой и менее подверженной отпечаткам. По отдельной кнопке можно переключать режимы — цветной или «чёрно-белый», напоминающий электронные книги.

© TCL

Кроме необычного экрана, Tab 8 NXTPAPER 5G получил:

  • Процессор MediaTek MT8755,

  • 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти с поддержкой карт до 2 ТБ,

  • Батарею 6000 мА·ч с зарядкой 15 Вт,

  • Камеры: 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная,

  • Поддержку SIM-карт и 5G.

  • Работает устройство на Android 15.

Продажи уже стартовали.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TCL
,
#планшет
,
#экран