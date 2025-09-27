Опубликовано 27 сентября 2025, 16:301 мин.
TCL показала компактный планшет за $199 с экраном «как бумага»Tab 8 NXTPAPER 5G
TCL представила новый планшет Tab 8 NXTPAPER 5G. Новинка стоит всего $ 199 и выделяется особым дисплеем, разработанным для чтения и защиты глаз.
© TCL
Устройство оснащено 8,7-дюймовым экраном (800×1340 пикселей) с фирменной технологией NXTPAPER 4.0. Экран имеет текстуру, напоминающую бумагу: он ещё снижает блики, отражения и нагрузку на глаза за счёт уменьшения синего света. Дополнительные слои делают поверхность матовой и менее подверженной отпечаткам. По отдельной кнопке можно переключать режимы — цветной или «чёрно-белый», напоминающий электронные книги.
Кроме необычного экрана, Tab 8 NXTPAPER 5G получил:
-
Процессор MediaTek MT8755,
-
4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти с поддержкой карт до 2 ТБ,
-
Батарею 6000 мА·ч с зарядкой 15 Вт,
-
Камеры: 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная,
-
Поддержку SIM-карт и 5G.
-
Работает устройство на Android 15.
Продажи уже стартовали.