TCL показала компактный планшет за $199 с экраном «как бумага»

Устройство оснащено 8,7-дюймовым экраном (800×1340 пикселей) с фирменной технологией NXTPAPER 4.0. Экран имеет текстуру, напоминающую бумагу: он ещё снижает блики, отражения и нагрузку на глаза за счёт уменьшения синего света. Дополнительные слои делают поверхность матовой и менее подверженной отпечаткам. По отдельной кнопке можно переключать режимы — цветной или «чёрно-белый», напоминающий электронные книги.