TCL представила AR-очки RayNeo X2 и бюджетные планшеты

TCL Tab 10 Gen2 оснащен 10,36-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1200x2000p и работает на базе чипсета Helio P22T с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти с возможностью расширения.

Tab 10L Gen2 оснащен 10,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 800x1200p, чипсетом Mediatek MT8766B, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти с возможностью расширения.