TCL представила AR-очки RayNeo X2 и бюджетные планшеты

TCL представила AR-очки RayNeo X2 и бюджетные планшетыВ продаже стоит ждать в ближайшее время
На недавнем мероприятии, посвященном презентации флагманских продуктов TCL, был сделан ряд интересных анонсов, в том числе представлены бюджетные планшеты TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L, а также очки дополненной реальности (AR) RayNeo X2.
TCL Tab 10 Gen2 оснащен 10,36-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1200x2000p и работает на базе чипсета Helio P22T с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти с возможностью расширения.
Tab 10L Gen2 оснащен 10,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 800x1200p, чипсетом Mediatek MT8766B, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти с возможностью расширения.
AR-очки TCL RayNeo X2 выделяются полноцветными microLED-дисплеями, платформой Snapdragon XR2 и такими функциями, как перевод в реальном времени, навигация, видеозвонки и воспроизведение музыки. Оснащенные камерой и встроенными динамиками, очки обеспечивают до 3 часов непрерывной работы от аккумулятора емкостью 590 мАч.
Цена Tab 10 Gen2 составляет 169 евро, Tab 10L Gen2 - 109 евро, и оба устройства будут доступны в Европе в ближайшее время. Очки RayNeo X2 сначала появятся в Китае, а затем в конце этого года начнется их глобальный выпуск.