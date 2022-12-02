Ноутбуки и планшеты
10:31, 02 декабря 2022
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Tecno выпустит свой лучший смартфон и флагманский ноутбук уже 7 декабря

Это мы ждем

Tecno представит два новых флагманских устройства на презентации в Дубае уже 7 декабря: серии смартфонов Phantom X2 и ноутбуков Megabook S1 и Megabook T1.

Tecno выпустит свой лучший смартфон и флагманский ноутбук уже 7 декабря

Партнерами Tecno на мероприятии будут Android, Mediatek, Intel и Microsoft. Они поделятся своим видением сотрудничества в совместном создании “премиальных продуктов”, как сообщает пресс-служба Tecno.

Phantom X2 будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 9000 5G (Это, кстати, первый в мире 4-нанометровый процессор на 15.3 млрд транзисторов). К тому же искусственный интеллект, которым будет оснащен смартфон, сможет справляется с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом. Процессор также позволит обрабатывать 9 млрд пикселей в секунду.

Сообщается, что на мероприятии гости смогут самостоятельно протестировать возможности смартфонов Phantom X2 и ноутбуков Megabook.

Источник фото:Tecno
Источник:Tecno
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