Теперь на игровые ноутбуки Asus можно оформить подписку

Данный шаг позволит потребителям получать новые модели ноутбуков каждый год, без необходимости покупать их.

Согласно официальной информации на тайваньском сайте Asus, в рамка первой волны для подписки будут доступны модели ROG Flow Z13, ROG Strix SCAR 18 и ROG Zephyrus Duo 16.

Особенностью данного предложения является отсутствие необходимости внесения предоплаты или залога. Пользователи могут начать пользоваться услугой за $94/мес.

В эту стоимость входит не только доступ к высококачественному игровому оборудованию, но и гарантийное обслуживание. В случае несчастного случая, Asus возьмет на себя 80% расходов на ремонт.

Дополнительным бонусом является программа обмена старого оборудования на новое с доплатой. Asus предлагает скидку до $530 при обмене старого ноутбука на новый.