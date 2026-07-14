Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 14 июля 2026, 16:26
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Thunderobot показала лёгкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070

Поиграть хватит
На выставке BW2026 Thunderobot представила 16-дюймовый игровой ноутбук Zero Air 16 Racing Edition. Фишкой здесь выступает малый вес для своих возможностей.
Thunderobot показала лёгкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070

© Thunderobot

Устройство весит всего 1,64 килограмма. Такой «лёгкости» удалось добиться благодаря широкому использованию карбона. Даже вместе с блоком питания на 210 Вт общий вес для переноски составляет всего 2 килограмма.

В зависимости от комплектации, внутри может стоять процессор Intel Core Ultra 7 356H и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070.

Thunderobot показала лёгкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070

© Thunderobot

Экран у ноутбука 2.5K с частотой обновления 240 Гц. Также есть антибликовое покрытие.

Из разъёмов присутствуют: USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Mini DisplayPort и сетевой порт RJ45. Есть и другие стандартные порты, но их полный список пока не раскрыт. Ёмкость аккумулятора тоже держат в секрете.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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