Thunderobot показала лёгкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070

Опубликовано 14 июля 2026, 16:261 мин.
Thunderobot показала лёгкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070Поиграть хватит
На выставке BW2026 Thunderobot представила 16-дюймовый игровой ноутбук Zero Air 16 Racing Edition. Фишкой здесь выступает малый вес для своих возможностей.
© Thunderobot
Устройство весит всего 1,64 килограмма. Такой «лёгкости» удалось добиться благодаря широкому использованию карбона. Даже вместе с блоком питания на 210 Вт общий вес для переноски составляет всего 2 килограмма.
В зависимости от комплектации, внутри может стоять процессор Intel Core Ultra 7 356H и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070.
Экран у ноутбука 2.5K с частотой обновления 240 Гц. Также есть антибликовое покрытие.
Из разъёмов присутствуют: USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Mini DisplayPort и сетевой порт RJ45. Есть и другие стандартные порты, но их полный список пока не раскрыт. Ёмкость аккумулятора тоже держат в секрете.