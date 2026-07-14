Thunderobot показала лёгкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070

Устройство весит всего 1,64 килограмма. Такой «лёгкости» удалось добиться благодаря широкому использованию карбона. Даже вместе с блоком питания на 210 Вт общий вес для переноски составляет всего 2 килограмма.

В зависимости от комплектации, внутри может стоять процессор Intel Core Ultra 7 356H и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070.