Топовая автономность и Wi-Fi 6E: Apple без лишнего шума представила новые MacBook Pro

Компания говорит, что новый MacBook Pro справляется со сложными задачами, такими как рендеринг эффектов, в 6 раз быстрее, чем самый быстрый MacBook Pro на базе процессора Intel. Время автономной работы ноутбука теперь составляет до 22 часов — это самый продолжительный срок службы батареи для Mac.

Для расширения возможностей подключения новый MacBook Pro поддерживает Wi-Fi 6E, который в два раза быстрее, чем предыдущее поколение, а также усовершенствованный HDMI, который впервые поддерживает дисплеи 8K.

Заказать новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro можно уже сегодня (но не в России), а продажи начнутся 24 января. 14-дюймовый MacBook Pro стоит от 1999 долларов, 16-дюймовый MacBook Pro — от 2499 долларов.