Три модели планшетов Acer Iconia начали продавать в России

Опубликовано 10 апреля 2026, 07:421 мин.
Три модели планшетов Acer Iconia начали продавать в РоссииНа любой кошелёк
Планшеты Acer Iconia поступили в продажу в российскую розницу. Всего три модели: X12 подороже, V12 универсальнее и A8 компактнее.
Acer Iconia X12 (от 25 799 руб.)
Металлический корпус весом всего 500 граммов и 12,6-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2560×1600. Внутри — процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 256 ГБ. Заряда хватает до 16 часов. Можно подключать клавиатуру и рисовать стилусом.
Acer Iconia V12 (от 19 899 руб.)
«Универсальный» планшет с диагональю почти 12 дюймов. Экран здесь попроще, IPS, зато частота обновления 90 Гц. Тот же MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ для файлов. Есть отдельный разъём для наушников. Заряда хватает на 10 часов.
Acer Iconia A8 (от 11 999 руб.)
Самый доступный в линейе. Экран — 8,7 дюйма. Процессор Allwinner A537, оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной памяти — 128 ГБ. Автономность — до 10 часов.
Все планшеты работают на Android 15