Три современных ноутбука с высокой ремонтопригодностью

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:33
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Три современных ноутбука с высокой ремонтопригодностьюОб их особенностях рассказали в блоге компании Selectel на «Хабре»
Сейчас некоторые производители стали создавать модульные ноутбуки. Такие устройства очень легко разобрать и - при необходимости - заменить в них любые детали. О трёх подобных моделях - в материале на habr.com.
Автор статьи отмечает, что в последнее время некоторые компании начали производить ноутбуки, отличающиеся высокой ремонтопригодностью. Починить их при выходе из строя можно при помощи одной лишь отвёртки.
- Luna PC от Dell. Пока что эту модель нельзя приобрести. Тем не менее необходимо отметить, что главной задачей инженеров при создании этого ноутбука было создать такое устройство, которое даже самый неподготовленный пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно. В результате экран, батарея, клавиатура у него с лёгкостью достаются и заменяются. Есть у модели и ряд достоинств: например, материнская плата имеет меньшие габариты, чем в обычных ноутбуках, и при этом располагается далеко от батареи.
- Framework Laptop. Этот ноутбук приобрести возможно прямо сейчас: доступен он стал к покупке летом. Также производители создали маркетплейс модулей, то есть все детали можно приобрести официально: среди таких запчастей - HDMI, порт USB-C, кард-ридер и др. Заменяется в этой модели всё, кроме процессора. По характеристикам ноутбук для игр не подойдёт, а для стандартных задач - вполне. Продаётся он в трёх конфигурациях: как в самой базовой, так и в производительной.
- MNT Reform. Это устройство обеспечивает высокую степень сохранности данных. Дело в том, что здесь отсутствуют микрофон и камера, есть возможность отключения Wi-Fi. Ещё одним плюсом является то, что данный ноутбук - открытый. То есть можно в нём заменять любые компоненты по своему усмотрению. Ещё появилась возможность замены модуля процессора, а ещё в скором времени будет доступна поддержка Raspberry Pi. Автор подборки полагает, что именно данная модель в результате станет наиболее ремонтопригодной из всех существующих.
Источник: Хабр