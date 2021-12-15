Три современных ноутбука с высокой ремонтопригодностью

Об их особенностях рассказали в блоге компании Selectel на «Хабре»

Сейчас некоторые производители стали создавать модульные ноутбуки. Такие устройства очень легко разобрать и - при необходимости - заменить в них любые детали. О трёх подобных моделях - в материале на habr.com.