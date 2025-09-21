У части владельцев читалок Kindle перестали открываться загруженные вручную книги

Опубликовано 21 сентября 2025, 10:301 мин.
У части владельцев читалок Kindle перестали открываться загруженные вручную книгиНовые книги, загруженные вручную, могут не открываться на Kindle из-за ошибки ASIN
Пользователи Kindle начали сталкиваться с ошибкой «Invalid ASIN», когда пытаются открыть недавно загруженные вручную книги. Сообщения об этом появились на Reddit и других форумах. При этом книги, которые уже открывались ранее, работают нормально.
Интересно, что обойти проблему можно: если открыть меню книги через три точки → Перейти → выбрать главу, книга откроется. Иногда помогает включение авиарежима.
Причиной сбоя считается недавнее обновление ПО.
Amazon официально подтвердила проблему на своём форуме. Представитель компании сообщил, что техническая команда работает над исправлением. Обновления будут публиковаться на форуме. Конкретной даты выпуска патча пока нет.