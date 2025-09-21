У части владельцев читалок Kindle перестали открываться загруженные вручную книги

Интересно, что обойти проблему можно: если открыть меню книги через три точки → Перейти → выбрать главу, книга откроется. Иногда помогает включение авиарежима.

Причиной сбоя считается недавнее обновление ПО.

Amazon официально подтвердила проблему на своём форуме. Представитель компании сообщил, что техническая команда работает над исправлением. Обновления будут публиковаться на форуме. Конкретной даты выпуска патча пока нет.