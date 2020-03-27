У MacBook Air обнаружена проблема с экраном

Журналисты получили на руки служебную записку, которую распространяли среди сотрудников одного из авторизованных сервисов Apple. Как следует из документа, компания в курсе того, что у MacBook Air с дисплеями Retina могут быть проблемы с антибликовым покрытием.

Можно предположить, что это касается и новых моделей. Пока неясно, будет ли Apple предлагать бесплатный ремонт для дефектных ноутбуков, как это было в случае с MacBook Pro. В любом случае, если у вас наблюдаются такие же проблемы, знайте, что вы не одиноки. В будущем от компании всё-таки можно ожидать развёртывания программы ремонта.