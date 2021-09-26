У радикально обновлённого iPad mini обнаружилась проблема с экраном

Владельцы новинки пожаловались на проблему с экраном. При прокрутке кажется, что одна сторона дисплея обновляется медленнее, чем другая. Это портит пользовательский опыт, особенно заметно при прокрутке веб-страниц.

Один из пользователей отнёс iPad mini 6 обратно в магазин Apple для замены, но увидел, что у всех устройств была такая же проблема.

Отмечается, что проблему труднее заметить, если использовать iPad mini 6 в альбомном режиме. Пока неясно, что является причиной бага. Это могут быть неполадки в самой ЖК-панели, контроллерах дисплея или в ПО.

Конечно, такие проблемы беспокоят одних людей больше, чем других. Многие могут заметить, что что-то не так, но затем их мозг привыкнет и сможет игнорировать дефект. У других это может вызвать головную боль или тошноту.