Ультра противень: гигантский планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra на новых рендерах

Согласно предыдущим утечкам, ожидается, что Galaxy Tab S9 Ultra будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, предлагать до 8 ГБ оперативной памяти и работать на Android 13 с One UI 5.1.

Размеры, конечно, поражают. Скорее всего он будет оснащен 14,6-дюймовым (37 см, попрошу заметить) дисплеем с разрешением 2960 x 1848 пикселей. По слухам, планшет будет иметь класс защиты от воды и пыли IP68 и будет оснащен аккумулятором емкостью 11 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Ожидается, что серия Samsung Galaxy Tab S9 будет представлена во второй половине этого года.