Ноутбуки и планшеты
15:18, 17 мая 2023
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Ультра противень: гигантский планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra на новых рендерах

И возможные характеристики

Компания Samsung готовится к запуску в ближайшие месяцы новой серии планшетов Samsung Galaxy Tab S9, включающей Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra. Так, MySmartPrice представил рендеры Galaxy Tab S9 Ultra.

На изображениях можно увидеть металлический корпус с решеткой динамика, порт USB Type-C, клавиши питания и громкости, а также контакты разъема Pogo для внешней клавиатуры. Планшет также оснащен двойной камерой со светодиодной вспышкой и более толстыми рамками по бокам, а также трапециевидным вырезом.

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Фото: MySmartPrice

Согласно предыдущим утечкам, ожидается, что Galaxy Tab S9 Ultra будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, предлагать до 8 ГБ оперативной памяти и работать на Android 13 с One UI 5.1.

Размеры, конечно, поражают. Скорее всего он будет оснащен 14,6-дюймовым (37 см, попрошу заметить) дисплеем с разрешением 2960 x 1848 пикселей. По слухам, планшет будет иметь класс защиты от воды и пыли IP68 и будет оснащен аккумулятором емкостью 11 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Ожидается, что серия Samsung Galaxy Tab S9 будет представлена во второй половине этого года.

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