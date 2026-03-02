Ультратонкий планшет MagicPad 4 и мощный ноутбук MagicBook Pro 14: анонсы HONOR

HONOR MagicPad 4, например, — тончайший планшет толщиной всего 4,8 мм. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5. Аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч. Планшет также оснащён 12,3-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц. Есть восемь динамиков с поддержкой объёмного звучания.

Устройство получило «компьютерный» режим работы, с окнами и ИИ-инструментами. В отдельном режиме удалось даже запустить ИИ-агента OpenClaw.