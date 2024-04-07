$300 и поворот экрана на 360°: HP представила ноутбуки Chromebook

Главной звездой является 14-дюймовый HP Chromebook Plus x360. Этот ноутбук может похвастаться мощным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 256 ГБ. Изюминка — сенсорный дисплей Full HD, который поворачивается на 360 градусов.

Для тех, кто ищет доступную цену без ущерба для производительности, 14-дюймовый HP Chromebook x360 предлагается в двух конфигурациях. Обе модели оснащены сенсорным дисплеем Full HD и имеют несколько вариантов процессоров, памяти и накопителей на выбор.

Ищете традиционный ноутбук? 14-дюймовый ноутбук HP Chromebook — это то, что нужно. Он имеет много общих функций с версией x360, но не оснащен 360-градусным шарниром и имеет более классический дизайн.

Стоимость 14-дюймового HP Chromebook x360 составляет 300 долларов, а 14-дюймовый Chromebook Plus x360 с более высокими характеристиками начинается от 600 долларов.