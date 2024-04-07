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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 07 апреля 2024, 19:30
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$300 и поворот экрана на 360°: HP представила ноутбуки Chromebook

8/256 ГБ и Full HD
HP представила линейку из четырех новых 14-дюймовых Chromebook на базе процессоров Intel Alder Lake-N. Эта линейка рассчитана на различные потребности и бюджеты — от студентов до профессионалов.
$300 и поворот экрана на 360°: HP представила ноутбуки Chromebook

© HP

Главной звездой является 14-дюймовый HP Chromebook Plus x360. Этот ноутбук может похвастаться мощным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 256 ГБ. Изюминка — сенсорный дисплей Full HD, который поворачивается на 360 градусов.

Для тех, кто ищет доступную цену без ущерба для производительности, 14-дюймовый HP Chromebook x360 предлагается в двух конфигурациях. Обе модели оснащены сенсорным дисплеем Full HD и имеют несколько вариантов процессоров, памяти и накопителей на выбор.

Ищете традиционный ноутбук? 14-дюймовый ноутбук HP Chromebook — это то, что нужно. Он имеет много общих функций с версией x360, но не оснащен 360-градусным шарниром и имеет более классический дизайн.

Стоимость 14-дюймового HP Chromebook x360 составляет 300 долларов, а 14-дюймовый Chromebook Plus x360 с более высокими характеристиками начинается от 600 долларов.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#CHROMEBOOK
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#HP