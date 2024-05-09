Ушла очередная эпоха: новые iPad лишатся фирменных наклеек Apple в упаковке

Опубликовано 09 мая 2024, 09:00
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Ушла очередная эпоха: новые iPad лишатся фирменных наклеек Apple в упаковкеВсё ради экологии
Знаковая белая наклейка Apple, которую вы привыкли видеть в коробке устройств компании, в том числе и в коробке с прошлыми iPad, в этом году будет отсутствовать. Экология на первом месте.
В новой линейке iPad Pro и Air компания Apple уделяет «первостепенное внимание экологическим целям», полностью отказавшись от пластика в упаковках. Это касается и любимых — или, возможно, ненавистных из-за их накопления — наклеек Apple, которые украшали коробки на протяжении многих лет.
Правда, стоит отметить, что у Apple они есть в ограниченном количестве, поэтому они будут распространяться по запросу вместе с покупкой iPad в розничном магазине. Однако при онлайн-заказе и у других ритейлеров их, скорее всего, не будет.
Еще чуть-чуть и устройства компании начнут продавать в одинарном листе бумаги, но это уже совсем другая история.