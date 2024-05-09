Ушла очередная эпоха: новые iPad лишатся фирменных наклеек Apple в упаковке

В новой линейке iPad Pro и Air компания Apple уделяет «первостепенное внимание экологическим целям», полностью отказавшись от пластика в упаковках. Это касается и любимых — или, возможно, ненавистных из-за их накопления — наклеек Apple, которые украшали коробки на протяжении многих лет.

Правда, стоит отметить, что у Apple они есть в ограниченном количестве, поэтому они будут распространяться по запросу вместе с покупкой iPad в розничном магазине. Однако при онлайн-заказе и у других ритейлеров их, скорее всего, не будет.

Еще чуть-чуть и устройства компании начнут продавать в одинарном листе бумаги, но это уже совсем другая история.