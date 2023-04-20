«Установил абсолютный рекорд»: глава Xiaomi Group о продажах планшета Xiaomi Pad 6 Pro

Сейчас компания готовится к публичному выпуску Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro, которые поступят в продажу в Китае 21 апреля.

Внутри Xiaomi Pad 6 находится процессор Snapdragon 870, а у Pro-модели – Snapdragon 8+ Gen 1. Разработчики сделали особый акцент на системе охлаждения у Pad 6 Pro, которая позволяет выдавать стабильные 58,7 кадров в секунду даже после 30 минут игры.

Обновленная MIUI Pad 14 обещает увеличить производительность устройств на 11% и ускорить запуск игр на 70%. Объём оперативной памяти составляет от 6 до 8 ГБ для Pad 6 и от 8 до 12 ГБ для Pad 6 Pro. Встроенная память варьируется от 128 до 512 ГБ.