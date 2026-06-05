Утечка: Microsoft выпустит ноутбук Surface Pro с процессором Snapdragon X2 Elite

Опубликовано 05 июня 2026, 15:231 мин.
Утечка: Microsoft выпустит ноутбук Surface Pro с процессором Snapdragon X2 EliteИ 13-дюймовым экраном
По данным источников СМИ, Microsoft выпустит скоро планшет Surface Pro с 13-дюймовым OLED-экраном и новым процессором Snapdragon X2 Elite. Эта версия получит 12 вычислительных ядер, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на выбор: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Планшет будет работать от аккумулятора до 15,5 часов при просмотре видео. Для зарядки и подключения внешних устройств есть два порта USB-C 4.0. Они же передают картинку на монитор. Встроенный нейронный блок (NPU) обеспечивает производительность 80 триллионов операций в секунду для ИИ.
Также планшет понимает приложения, написанные как для процессоров ARM, так и для x86-чипов за счёт встроенной эмуляции.
Официальный анонс ожидается 16 июня.