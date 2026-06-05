Утечка: Microsoft выпустит ноутбук Surface Pro с процессором Snapdragon X2 Elite

Планшет будет работать от аккумулятора до 15,5 часов при просмотре видео. Для зарядки и подключения внешних устройств есть два порта USB-C 4.0. Они же передают картинку на монитор. Встроенный нейронный блок (NPU) обеспечивает производительность 80 триллионов операций в секунду для ИИ.

Также планшет понимает приложения, написанные как для процессоров ARM, так и для x86-чипов за счёт встроенной эмуляции.

Официальный анонс ожидается 16 июня.