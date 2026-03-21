Утекли характеристики компактного планшета Oppo Pad Mini

Внутри установят Snapdragon 8 Gen 5. Объём оперативной памяти составит от 8 до 16 ГБ, а встроенной — от 256 ГБ до 512 ГБ.

Планшет будет тонким и лёгким. Камеры, правда, будут скромными: 8-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная. Ёмкость аккумулятора пока не раскрывается, но будет быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Цветовая гамма включает три варианта: фиолетовый, золотистый и коричневый.

Oppo проведёт презентацию в апреле в Китае.