Утекли характеристики компактного планшета Oppo Pad Mini

21 марта 2026
Утекли характеристики компактного планшета Oppo Pad MiniКонкурент Huawei MatePad mini
Oppo выпустит скоро компактный планшет Pad Mini. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, планшет получит 8.8-дюймовый экран с высокой частотой обновления и мощный процессор.
Внутри установят Snapdragon 8 Gen 5. Объём оперативной памяти составит от 8 до 16 ГБ, а встроенной — от 256 ГБ до 512 ГБ.
Планшет будет тонким и лёгким. Камеры, правда, будут скромными: 8-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная. Ёмкость аккумулятора пока не раскрывается, но будет быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Цветовая гамма включает три варианта: фиолетовый, золотистый и коричневый.
Oppo проведёт презентацию в апреле в Китае.