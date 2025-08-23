Утекли рендеры базового планшета Samsung Galaxy Tab S11

Планшет получил 13 МП основную и 12 МП фронтальную камеры, четыре динамика, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и 5G в отдельной версии. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 8400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Устройство будет доступно в серебристом и сером цветах и поддерживает стилус S Pen. Размеры планшета — 253,8×165,3×5,5 мм, вес — 482 г. Он работает на Android 16 с оболочкой One UI 8 и получит семь лет обновлений ОС и безопасности.

Европейская цена, по слухам, стартует от € 899.