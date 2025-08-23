Утекли рендеры базового планшета Samsung Galaxy Tab S11

Опубликовано 23 августа 2025, 14:151 мин.
Утекли рендеры базового планшета Samsung Galaxy Tab S11Подробности и рендеры
Появились официально выглядящие рендеры нового планшета Samsung Galaxy Tab S11. Ожидается, что Samsung представит его вместе с Galaxy Tab S11 Ultra и Galaxy Tab S10 Lite до конца 2025 года.
© WinFuture
Galaxy Tab S11, по данным СМИ, оснащён 11-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400 с 12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ встроенной памяти.
Планшет получил 13 МП основную и 12 МП фронтальную камеры, четыре динамика, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и 5G в отдельной версии. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 8400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.
Устройство будет доступно в серебристом и сером цветах и поддерживает стилус S Pen. Размеры планшета — 253,8×165,3×5,5 мм, вес — 482 г. Он работает на Android 16 с оболочкой One UI 8 и получит семь лет обновлений ОС и безопасности.
Европейская цена, по слухам, стартует от € 899.