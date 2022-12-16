В 2022 году в Россию привезли более чем в два раза меньше ноутбуков, чем годом ранее

Оказалось, что в период с января по ноябрь 2022 года было завезено на 65% меньше устройств, чем годом ранее. В числовом показателе это 2,76 млн девайсов и это падение в более чем два раза!

Лидерами на отечественном рынке оказались два бренда — HP и Lenovo. На их долю пришлось по 15%. При этом если сравнивать с 2021-м, то доля HP год к году упала на 12%, а Lenovo — только на 2%.

Что интересно, китайский бренд Huawei, наоборот, наращивает поставки. Благодаря этому ему удалось увеличить свою долю с 3% до 14%. На долю Acer приходится 10%, а Asus — 8%.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что за первые 11 месяцев в России было продано 2,8 млн ноутбуков.