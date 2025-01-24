В 2024 году россияне стали чаще брать планшеты и ноутбуки Honor и Huawei

Продажи новых ноутбуков выросли на 10%, составив 17% от общего объема продаж ноутбуков. Продажи Honor выросли на 53%, а Huawei — на 19%. Популярными брендами в целом стали Apple (19% продаж), ASUS (16%) и Lenovo (14%). Средняя цена на новые ноутбуки Apple составила 104 000 рублей, ASUS и Lenovo — 70 000 рублей и 80 000 рублей соответственно.

Продажи новых планшетов выросли на 5% и теперь составляют 30% рынка. Доминирует Apple с 43% продаж, за ней следуют Samsung (12%) и Xiaomi (6%). Продажи планшетов Honor выросли в три раза, а Huawei — на 44%. Новые планшеты Apple стоили в среднем 54 000 рублей, а Samsung и Xiaomi — 35 000 рублей и 24 000 рублей соответственно.