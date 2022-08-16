В Британии откроют «умную тюрьму». Заключённым раздадут планшеты

Выданные заключённым гаджеты не позволят им пользоваться интернетом и будут снабжаться различными функциями безопасности. На ноутбуках и планшетах зэки смогут проходить образовательные курсы. По задумке правительства, это позволит им осваивать новые профессии, чтобы после выхода на свободу они смогли найти работу. Кроме того, заключённые смогут через гаджеты записаться на приём к тюремному врачу, подать заявку на получение книг в библиотеке, посмотреть, сколько кредитов у них есть, чтобы позвонить своей семье.

Отмечается, что в новой тюрьме будут отбывать наказание те, кто совершил не тяжкие преступления.