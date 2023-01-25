В чем новейший MacBook Pro M2 оказался хуже предшественника

В тесте скорости дисков BlackMagic SSD объемом 512 ГБ в последнем флагмане Apple показал скорость чтения около 2 970 МБ/с и записи около 3 150 МБ/с, по сравнению с 4 900 МБ/с при чтении и 3 950 МБ/с при записи, на которые был способен M1 Pro с SSD объемом 512 ГБ.

Причина разницы, скорее всего, кроется в чипах. По данным 9to5Mac, твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ в предыдущем поколении 14-дюймового ноутбука имел четыре чипа NAND, в то время как в M2 Pro их два. Очевидно, что эти чипы более емкие, поэтому компьютеры имеют одинаковый объем памяти, но худшую производительность, поскольку они не могут распараллелить чтение и запись в той же степени.