В чём новые MacBook Pro на фирменных процессорах медленнее старых с чипами Intel

Речь идёт о стандарте беспроводных сетей Wi-Fi — 802.11ac. 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro, а также MacBook Pro на M1 2020 года поддерживают один и тот же стандарт с максимальной реальной физической (PHY) скоростью в 1200 Мбит/сек. Что касается Intel-моделей, то у них этот показатель составляет 1300 Мбит/сек. Большая разница здесь заключается в числе пространственных потоков, которых у нового MacBook Pro только два, а у старых — три.

При этом обычным пользователям вряд ли стоит беспокоиться об этих вещах. Булзоми провёл тесты и заметил лишь незначительную разнице между новыми и старыми ноутбуками. Кроме того, скорость Wi-Fi больше зависит от других факторов.