В чём новые MacBook Pro на фирменных процессорах медленнее старых с чипами Intel

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В чём новые MacBook Pro на фирменных процессорах медленнее старых с чипами IntelНо вы почти не заметите разницу
Графический дизайнер Антон Булзоми (Anton Bulzomi) обнаружил, что по крайней мере в одном аспекте новые MacBook Pro медленнее старых моделей 2017-2019 года с процессорами Intel.
Речь идёт о стандарте беспроводных сетей Wi-Fi — 802.11ac. 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro, а также MacBook Pro на M1 2020 года поддерживают один и тот же стандарт с максимальной реальной физической (PHY) скоростью в 1200 Мбит/сек. Что касается Intel-моделей, то у них этот показатель составляет 1300 Мбит/сек. Большая разница здесь заключается в числе пространственных потоков, которых у нового MacBook Pro только два, а у старых — три.
При этом обычным пользователям вряд ли стоит беспокоиться об этих вещах. Булзоми провёл тесты и заметил лишь незначительную разнице между новыми и старыми ноутбуками. Кроме того, скорость Wi-Fi больше зависит от других факторов.
Источник: 9to5mac