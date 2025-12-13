Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 13 декабря 2025, 22:30
В Европе вышел доступный планшет ZTE с поддержкой 5G

ZTE представила в Европе новый доступный планшет Pad X1102N. Устройство получило 11-дюймовый экран с 90 Гц, четыре динамика и поддержку сетей 5G.
© ZTE

Планшет работает на процессоре Unisoc T8100, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Аккумулятор ёмкостью 7670 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 21 Вт. В комплектацию также входят 13 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры и разъём для наушников 3,5 мм. Устройство работает на Android 15.

Покупка обойдётся примерно в 250 долларов.