В интернете «засветился» совершенно новый Apple MacBook Pro

Предполагается, что рассматриваемым устройством является MacBook Pro с процессором M2 Pro/M2 Max. Сертификация показывает, что ноутбук будет поддерживать подключение Wi-Fi 6E, что делает его первым таким MacBook.

Для справки: последние модели iPad Pro, выпущенные ещё в октябре, — единственные устройства Apple, которые в настоящее время поддерживают стандарт Wi-Fi 6E. Согласно 9to5Mac, Apple может объявить о новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro M2 Pro/M2 Max через пресс-релиз сегодня.