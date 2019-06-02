В iPad впервые появится встроенный калькулятор

Инсайдер PineLeaks сообщил, что в новой версии операционной системы iOS 13 все совместимые с ней модели iPad получат встроенное приложение калькулятора. Случиться это может грядущей осенью. Есть информация, что приложение будет реализовано в виде перемещаемого окна.

Возможно, более подробно об этом мы узнаем уже завтра, когда начнётся ежегодная конференция WWDC. Apple должна представить на ней новые iOS 13, macOS 10.15 и watchOS 6. Кроме того, ожидается, что компания объявит о прекращении поддержки iTunes. О «смерти» сервиса уже красноречиво свидетельствует удаление всех постов со страничек iTunes в Facebook и Instagram.