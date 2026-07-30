В комплекте со складным ноутбуком Huawei MateBook Fold 2026 впервые будет стилус

Впервые вместе с этим ноутбуком будет поставляться стилус M‑Pencil с поддержкой ИИ. Это, кстати, особенно полезно, у модели всё-таки нет физической клавиатуры. Какими именно «умными» возможностями наделят стилус, компания пока не рассказывает.