В «М.Видео» стартовали продажи компактного планшета HUAWEI MatePad Mini

HUAWEI MatePad Miniоснащен OLED-дисплеем с диагональю 8,8". Наибольшей популярностью у первых покупателей пользуется версия с антибликовым покрытием «PaperMatte»: технология снижает нагрузку на глаза при чтении электронных книг или долгой работе с текстовыми документами. Весит устройство 255 граммов при толщине пять миллиметров, а корпус из авиационной стали делает планшет прочным и удобным для частых поездок.

Фронтальный объектив на 32 Мп предназначен для проведения видеоконференций. Основной сенсор с разрешением 50 мегапикселей адаптирован для чёткого сканирования бумаг с автоматическим подавлением шумов. За автономность отвечает батарея ёмкостью 6400 мА·ч, которая полностью восполняет энергию за один час благодаря быстрому зарядному устройству.

Базовая версия обойдётся в 50 999 рублей, модель с матовым стеклом стоит 57 999 рублей. На старте продаж действует выгода до 10 тысяч рублей, дополнительно клиентам дарят фирменный чехол-книжку.