В М.Видео стартовали продажи трёх недорогих белорусских планшетов H-TAB

Опубликовано 09 июня 2026, 06:001 мин.
В М.Видео стартовали продажи трёх недорогих белорусских планшетов H-TABОт бренда HORIZONT
М.Видео начала продажи новой линейки планшетов H-TAB, которые выпускает белорусский бренд HORIZONT. В серию вошли три модели: Mini, Go и Crystal.
© HORIZONT
H-TAB Mini — компактный. Он получил 8-дюймовый экран, процессор Allwinner A333, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Аккумулятора — на 4000 мАч. Цена — 10 099 рублей.
H-TAB Go уже с диагональю 10,1 дюйма, 4 ГБ памяти и накопителем на 128 ГБ. Тот же процессор, аккумулятор на 4000 мАч. Стоит 13 599 рублей.
H-TAB Crystal — самая продвинутая модель линейки. Оснащена 10,95-дюймовым экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и процессором Unisoc T620. Здесь есть поддержка 4G LTE, а также GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo. Аккумулятор — 8000 мАч, камеры на 13 и 5 мегапикселей. Цена — 16 099 рублей.
Все планшеты работают под управлением Android 16.
Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный
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