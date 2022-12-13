В ноутбуках MacBook на процессорах M1 и M2 начал отказывать Wi-Fi

19:09, 13 декабря 2022
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В ноутбуках MacBook на процессорах M1 и M2 начал отказывать Wi-FiИ вообще наблюдаются проблемы со скоростью соединения
Из-за последнего обновления macOS 13 Ventura у компьютеров Apple наблюдаются проблемы с подключением к Wi-Fi, а также падение скорости. Интересно, что касается это моделей на фирменных чипах Apple Silicon.
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Уточняется, что у компьютеров Mac с чипами M1 и M2 возникают проблемы с подключением к Wi-Fi. Хотя эти проблемы могут проявляться по-разному, основная причина одна и та же: пропускная способность и скорость падают, устройства отключаются случайным образом и не могут повторно подключиться к сети.
Скорее всего, Apple исправит проблему в следующем обновлении macOS 13 Ventura.