В ноутбуках MacBook на процессорах M1 и M2 начал отказывать Wi-Fi

Уточняется, что у компьютеров Mac с чипами M1 и M2 возникают проблемы с подключением к Wi-Fi. Хотя эти проблемы могут проявляться по-разному, основная причина одна и та же: пропускная способность и скорость падают, устройства отключаются случайным образом и не могут повторно подключиться к сети.

Скорее всего, Apple исправит проблему в следующем обновлении macOS 13 Ventura.