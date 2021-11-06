В новых MacBook Pro сломался показ некоторых YouTube-видео

Жалобы появились на форуме MacRumors. Как объяснил один из читателей, просмотр HDR-видео на YouTube в Safari с последующей прокруткой комментариев приводит к ошибке ядра в macOS Monterey 12.0.1. Просмотр YouTube в полноэкранном режиме с последующим выходом из полноэкранного режима также может вызвать ошибку. Похоже, что в основном затронуты модели с 16 ГБ памяти, хотя другие тоже могут быть подвержены проблеме.

Некоторые пользователи даже задумываются об обмене ноутбука. Другие предполагают, что ошибка может быть связана с декодированием AV1.

Возможно, Apple исправит ошибку в следующем обновлении.