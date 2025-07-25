В первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетов

Особенно активно продавались недорогие модели стоимостью от 8 до 13 тысяч рублей — доля таких устройств выросла до 22%. Средняя цена планшета снизилась на 3% и сейчас составляет 19,2 тысячи рублей.

Бренд HUAWEI стал самым популярным по количеству проданных устройств, обогнав Xiaomi и Apple. В денежном выражении HUAWEI также вышел на первое место, потеснив Apple, которая раньше была лидером по выручке.

ТОП-5 брендов по количеству проданных планшетов в 2025 году: