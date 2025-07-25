Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 25 июля 2025, 12:28
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В первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетов

Продажи планшетов в России достигли максимума с 2018 года
По данным МТС, за первое полугодие 2025 года в России продано почти 1,4 миллиона планшетов — это лучший результат с 2018 года. Аналитики считают, что россияне продолжают массово обновлять свои устройства, как это было в пандемийные 2020−2021 годы.
В первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетов

© Ferra.ru

Особенно активно продавались недорогие модели стоимостью от 8 до 13 тысяч рублей — доля таких устройств выросла до 22%. Средняя цена планшета снизилась на 3% и сейчас составляет 19,2 тысячи рублей.

Бренд HUAWEI стал самым популярным по количеству проданных устройств, обогнав Xiaomi и Apple. В денежном выражении HUAWEI также вышел на первое место, потеснив Apple, которая раньше была лидером по выручке.

ТОП-5 брендов по количеству проданных планшетов в 2025 году:

  • HUAWEI — 14,5%

  • Xiaomi — 14%

  • Samsung — 12%

  • Небольшие китайские бренды — 11%

  • Apple — 6%

В первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетов

© Ferra.ru

ТОП-5 брендов по выручке:

  • HUAWEI — 17%

  • Apple — 16,5%

  • Samsung — 16%

  • Xiaomi — 15%

  • Небольшие китайские бренды — 4%

Рынок планшетов в России оживился, а предпочтения покупателей начали смещаться в сторону доступных и функциональных моделей.