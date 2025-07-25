В первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетов

В первом полугодии россияне купили рекордное количество планшетовПродажи планшетов в России достигли максимума с 2018 года
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Особенно активно продавались недорогие модели стоимостью от 8 до 13 тысяч рублей — доля таких устройств выросла до 22%. Средняя цена планшета снизилась на 3% и сейчас составляет 19,2 тысячи рублей.
Бренд HUAWEI стал самым популярным по количеству проданных устройств, обогнав Xiaomi и Apple. В денежном выражении HUAWEI также вышел на первое место, потеснив Apple, которая раньше была лидером по выручке.
ТОП-5 брендов по количеству проданных планшетов в 2025 году:
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HUAWEI — 14,5%
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Xiaomi — 14%
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Samsung — 12%
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Небольшие китайские бренды — 11%
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Apple — 6%
ТОП-5 брендов по выручке:
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HUAWEI — 17%
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Apple — 16,5%
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Samsung — 16%
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Xiaomi — 15%
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Небольшие китайские бренды — 4%
Рынок планшетов в России оживился, а предпочтения покупателей начали смещаться в сторону доступных и функциональных моделей.