В продажу поступил новый ноутбук с возможностью заменять процессор

Базовая модель Framework Laptop оснащена процессором i5-1240P, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 256 ГБ хранилища. Модель постарше использует процессор i7-1260P с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. А профессиональная версия получила i7-1280P, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Эти процессоры также предлагаются в версии DIY Edition с 64 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ встроенной памяти.

Процессоры Alder Lake также предлагаются на материнских плат, которые продаются в виде отдельных модулей. Их можно использовать для апгрейда тем, у кого уже есть Framework Laptop. Стоимость таких модулей составит $449, $699 и $1049 соответственно. Можно купить и комплект из материнской платы и новой верхней крышки за $538.

Новые ноутбуки Framework Laptop уже доступны для предварительного заказа покупателям в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Австрии и Ирландии.