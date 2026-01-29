В РФ стали почти вдвое чаще покупать «читалки»: AliExpress назвал самые популярные

Экран E-Ink Carta HD, Android, четырёхъядерный процессор Cortex A55 и 3 ГБ оперативной памяти. Поддерживает форматы книг EPUB, FB2, DJVU, PDF, TXT, DOC, DOCX, MOBI, CBZ, AZW3, HTML, а также изображения JPEG, PNG, BMP, TIFF и аудио MP3, WMA, OGG. Оснащена подсветкой с выбором температуры, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч. Может работать до 35 дней в режиме ожидания и до нескольких недель в режиме чтения.

