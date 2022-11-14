В России начали продавать ноутбуки на базе процессоров Kaixan — китайских аналогов Intel

В России начали продавать ноутбуки на базе процессоров Kaixan — китайских аналогов IntelА ещё мини-ПК
В России начались продажи ноутбуков и мини-компьютеров «Тонк» на процессорах китайского производителя KaiXian KX-6640MA. Кроме того, на ПК предустановлена российская операционная система «Ред ОС».
Регулярные поставки новинок должны начаться уже в начале 2023 года. Сейчас можно приобрести устройства пришедшие ограниченными партиями и сделать предварительный заказ. Продавать компьютеры будут в магазине oldi.ru. Цены на ноутбуки начинаются с 48 тысяч рублей, а на мини-компьютеры — с 44 тысяч рублей.
Процессор KaiXian KX-6640MA имеет четыре ядра с частотой от 2,2 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960, возможностей которой хватает на воспроизведение 4К-видео. TDP чипа составляет 25 Вт. Производится он, кстати, по 16-нм техпроцессу.
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Ноутбук Тонк TN4004 получил дисплей диагональю 14 дюймов, вес менее 1,5 кг, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 SO-DIMM и твердотельный накопитель М.2 2280 SATA ёмкостью 256 ГБ. Мини-компьютер Тонк TN1004 подходит для офисных задач. У него есть два видеовыхода VGA и HDMI, которые поддерживают использование двух мониторов высокого разрешения.
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