В России начали продавать ноутбуки на базе процессоров Kaixan — китайских аналогов Intel

Регулярные поставки новинок должны начаться уже в начале 2023 года. Сейчас можно приобрести устройства пришедшие ограниченными партиями и сделать предварительный заказ. Продавать компьютеры будут в магазине oldi.ru. Цены на ноутбуки начинаются с 48 тысяч рублей, а на мини-компьютеры — с 44 тысяч рублей.

Процессор KaiXian KX-6640MA имеет четыре ядра с частотой от 2,2 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960, возможностей которой хватает на воспроизведение 4К-видео. TDP чипа составляет 25 Вт. Производится он, кстати, по 16-нм техпроцессу.