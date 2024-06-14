В России начали продавать первый ноутбук HONOR с поддержкой ИИ: цена

Новый процессор и интегрированная графика с поддержкой трассировки лучей обеспечивают заметные улучшения по сравнению с чипами Intel 13-го поколения.

Среди ключевых особенностей MagicBook Pro 16 — Spatial Audio, поддерживаемый системой из шести динамиков, и 3K-дисплей с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс.

MagicBook Pro 16 будет доступен в розничных сетях с 21 июня по цене 150 000 рублей за фиолетовую версию с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ и 155 000 рублей за белый вариант с теми же характеристиками.