В России объявили о старте продаж белорусских ноутбуков «Горизонт»

H-book, как утверждается, оснащён процессорами Intel 11 поколения Core-i3 и Core-i5, Full HD дисплеем разрешением 1920 x 1080, а также может работать до восьми часов на одном заряде.

Российскому покупателю предлагаются две версии 15,6-дюймового H-book 15 MAK4 на основе Intel Core-i3 1115G4 за 43 990 рублей и на основе Intel Core-i5 1155G7 за 49 990 рублей.

Напомним, что в декабре 2022 года ноутбуки «Горизонт» начали продаваться в Беларуси, но пробыли в продаже всего три дня, а потом исчезли.