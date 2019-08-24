В России почти перестали покупать планшеты

О снижении продаж сообщает и «М. Видео – Эльдорадо». В этих магазинах они упали на 30%. Так, за первое полугодие 2019 года «М. Видео – Эльдорадо» реализовала около 1,15 миллиона планшетов. Заметнее всего падают продажи устройств с диагональю дисплея до 8 дюймов.

Эксперты считают, что дело в широкоэкранных смартфонах. По данным МТС, смартфонов с диагональю от 5,5 дюйма в первой половине 2019 был продано в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в глобальных масштабах прослеживается та же тенденция. Во втором квартале 2019 года мировые поставки планшетов снизились на 5% (если сравнивать со вторым кварталом 2018).