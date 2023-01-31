В России подешевели ноутбуки

11:12, 31 января 2023
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В России подешевели ноутбукиА всё потому что спроса нет
«Известия» узнали, что из-за отсутствия должного спроса на российском рынке ноутбуков возник переизбыток. В результате цены на многие модели начали снижаться.
Фото: Unsplash
Дело в том, что российские магазины наладили параллельный импорт, а китайские производители начали активно осваивать рынок. В итоге предложение на ноутбуки превысило спрос.
Теперь некоторые модели компаний из континентального Китая и с Тайваня стали стоить меньше на 15-30%. Как рассказал руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко, в сегменте игровых ноутбуков возник не просто серьёзный переизбыток, но и начались ценовые войны. Стоимость некоторых игровых моделей снижалась на 30% в моменте.