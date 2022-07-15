В России появилась новая марка китайских игровых ноутбуков

Сообщается, что «М.Видео-Эльдорадо» стала эксклюзивным партнёром бренда Thunderobot. Под этой маркой выпускаются ноутбуки, ПК, мониторы, клавиатуры и другие периферийные устройства. Для российского рынка продукты Thunderobot пройдут локализацию, а покупатели получат всестороннюю сервисную поддержку.

Пока в продаже можно найти только модель Thunderobot 911 Air D. Она стоит 74 999 рублей. За эту цену предлагается ноутбук на шестиядерном процессоре Intel Core i5 11-го поколения (11260H), с дискретной видеокартой GeForce GTX 1650, оперативной памятью объёмом 8 ГБ и SSD-накопителем на 256 ГБ. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма, разрешение — 1920х1080 пикселей, а вес — 2,15 кг.