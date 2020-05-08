В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты

Как пишет «Интерфакс», вице-премьер России Татьяна Голикова поручила министерству труда и социальной защиты и министерству финансов изучить вопрос дополнительной помощи многодетным семьям на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, в министерствах должны рассмотреть идею обеспечение многодетных семей средствами индивидуальной защиты, то есть медицинскими масками, продуктами, а также электронными и другими устройствами для обучения детей в удалённом режиме. Например, планшетами.

Кроме того, поднят вопрос о дополнительной поддержке семей в случае, если кто-то из родителей потерял работу или если общий доход упал ниже прожиточного минимума. Это, впрочем, не весь спектр вопросов, которые будут изучаться министерствами.