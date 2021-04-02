В России предсказали дефицит дешёвых ноутбуков

Как пишет РБК, сейчас производители ноутбуков выполняют примерно 60% заказов крупных сетей. Некогда дешёвые устройства сейчас растут в цене, а их ассортимент сокращается.

Из-за пандемии вырос спрос на ноутбуки, а некоторые фабрики при этом приостановили работу. Физически производители не смогли удовлетворить имеющийся спрос.

Представители торговых сетей России считают, что поставки ноутбуков не стабилизируются до конца 2021 года. «Ключевых компонентов до сих пор не хватает и, по прогнозу вендоров, не будет хватать минимум до третьего квартала этого, а возможно, и первого квартала следующего года», — заявили эксперты.