Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:46
В России предсказали дефицит дешёвых ноутбуков
До конца года
Издание РБК опросило игроков рынка ноутбуков в России и узнало, что в стране развивается дефицит дешёвых моделей. Причина тому — нехватка комплектующих. Дефицит может сохраниться как минимум до конца этого года.
Как пишет РБК, сейчас производители ноутбуков выполняют примерно 60% заказов крупных сетей. Некогда дешёвые устройства сейчас растут в цене, а их ассортимент сокращается.
Из-за пандемии вырос спрос на ноутбуки, а некоторые фабрики при этом приостановили работу. Физически производители не смогли удовлетворить имеющийся спрос.
Представители торговых сетей России считают, что поставки ноутбуков не стабилизируются до конца 2021 года. «Ключевых компонентов до сих пор не хватает и, по прогнозу вендоров, не будет хватать минимум до третьего квартала этого, а возможно, и первого квартала следующего года», — заявили эксперты.